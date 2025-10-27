Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 17'ye, Çaykur Rizespor ise 10'a çıkardı.

        Giriş: 27.10.2025 - 21:55 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:27
        Samsun'da kazanan çıkmadı!
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini öne geçiren golü 7. dakikada Carlo Holse atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 17'ye, galibiyet hasreti üç maça çıkan Çaykur Rizespor ise 10'a yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Konyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4’üncü dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Musaba ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla auta çıktı.

        5’inci dakikada Mouandilmadji’nin ara pasıyla buluşan Emre Kılıç kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyona çektiği şutu kaleci Erdem ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

        7’nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Musaba’nın ceza sahasına yerden gönderdiği topun gelişine vuran Holse’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        29’uncu dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada Samet’in ters vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Mouandilmadji’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

        37’nci dakikada Papanikolaou’nun şutunda top defansa çarparak Laçi’nin önüne düştü. Laçi’nin de ceza sahası dışından çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

        43’üncü dakikada Augusto’nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rak-Sakyi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        45’inci dakikada Tomasson’un soldan ceza sahasına girdi ve çektiği şut kaleci Erdem’den sekerek üst direğe çarptı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        54’üncü dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Van Drongelen’in gelişine vurduğu şut az farkla üstten auta çıktı.

        60’ıncı dakikada Holse’nin pasıyla buluşan Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Erdem kurtardı.

        68’inci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

        82’nci dakikada Hojer’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Papanikolaou’nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        87’nci dakikada Van Drongelen’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Erdem kornere çıkarttı.

        89’uncu dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Tomasson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Holse (Dk. 85 Polat), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 63 Ndiaye)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem - Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Rak-Sakyi (Dk. 85 Zeqiri), Buljubasic, Augusto (Dk. 69 Emrecan), Jurecka (Dk. 69 Ali Sowe)

        GOLLER: Dk. 7 Holse (Samsunspor), Dk. 43 Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Mocsi, Buljubasic (Çaykur Rizespor)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
