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        Haberler Gündem Samsun’da 126 işçi yediği tavuktan zehirlendi

        Samsun’da 126 işçi yediği tavuktan zehirlendi

        Samsun'da 7 farklı fabrikadaki 126 işçi, yediği tavuk yemeğinden zehirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:00
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        126 işçi yediği tavuktan zehirlendi
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        Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 farklı fabrikadaki 126 işçi, bir yemek şirketinden gönderilen tavuk yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya bir yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk yemeği, 7 fabrikada çalışan işçilere servis edildi. Yemekten bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti gösteren 126 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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