Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 24 tutuklama

        Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 24 tutuklama

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 04:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 04:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 ilde suç örgütü operasyonu: 24 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında silahlı organize suç örgütü elebaşı Erdem G'nin de bulunduğu 37 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

        24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

        Operasyonda, 13 kilo 987 gram sentetik uyuşturucu, 22 ruhsatsız tabanca, 1232 tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, kurusıkı tabanca, 27 kartuş, kılıç, kama, 60 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 lira ve 1350 dolar ele geçirildi.

        5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

        Suç örgütü elebaşı Erdem G. ile silahlı organize suç örgütü üyesi 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Samsun, İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        5 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısında ağır yaralandı
        5 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısında ağır yaralandı
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        Cezayir'e Su-57 savaş uçağı
        Cezayir'e Su-57 savaş uçağı
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa