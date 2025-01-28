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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da gemi yangını! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Samsun'da gemi yangını!

        Samsun Limanı'nda demirli bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Geminin makine dairesinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:00
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        Samsun'da gemi yangını!
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        Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütüldü.

        AA'da yer alan habere göre Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

        ÇOK SAYIDA EKİP LİMANA SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Geminin makine dairesinde çıkan yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

        SAMSUN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

        ANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Yangın 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına ilişkin açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Demirli vaziyette bulunan 'Firuze G' isimli yük gemisinin eksi bir katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında henüz sebebini belirleyemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gemi ihbarı üzerine çok sayıda araç gereç ve personeli yangın bölgesine sevk ettik. 15 araç ve 50 personel çalıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Dumandan etkilenen bir çalışan söz konusu değil" dedi.

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        #Samsun
        #son dakika
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