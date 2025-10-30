Samsun'da ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Samsun'un Atakum ilçesinde ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Alınan bilgiye göre, Şakir Ü. yönetimindeki Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı (19) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: AA