Sampdoria Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son olarak İspanyol ekibi Alaves ile kozlarını paylaşan Beşiktaş, bu kez İtalyan temsilcisi Sampdoria ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, siyah beyazlı taraftarların merakla beklediği Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?