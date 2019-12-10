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Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de oyuncuların sakatlık ve cezalarını tamamlamalarıyla tam kadroya yakın çalışmaya başlarken, özellikle bazı mevkilerde büyük bir forma savaşı yaşanmaya başlandı. Bu hafta sağ bek Isla'nın etkileyici bir performans ortaya koymasının yanısıra bir antrenmana çıkmasına rağmen iyi bir oyun sergileyen Hasan Ali ve kart cezası tamamlanan Nabil Dirar'ın hafta boyunca yoğun bir forma mücadelesi vermeleri bekleniyor.
SERDAR AZİZ FORMAYI KAPTI
Stoperde ise formsuz Zanka'nın yerine bu hafta forma giyen Sadık Çiftpınar'ın da iyi bir performans sergilemesi o bölgede de büyük bir mücadeleye sahne olurken, Serdar Aziz'in forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Adil Rami de büyük bir çaba gösterse de ikinci yarıdan önce formayı kapması beklenmiyor.
DİRAR ALTERNATİF OLACAK
Fenerbahçe'nin orta sahasında da büyük bir forma yarışı söz konusu. Moses'ın sakatlanmasıyla sağ açıkta bu hafta Ozan Tufan oynarken, kupa maçının etkili ismi Deniz ve Gençlerbirliği maçında 45 dakika şans bulup herkesi etkileyen Ferdi de formayı kapmak için antrenmanlarda büyük özveri gösteriyorlar. Bu bölgede Sivasspor maçında bir diğer alternatif ise Nabil Dirar olacak.
GUSTAVO VE EMRE BANKO
Sağ kanatta oynayacak ismin şekillenmesiyle orta sahada benzer bir durum ortaya çıkacak. Fakat burada takımın iki lideri Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun formaları garanti gibi gözüküyor. Yine de sağ açıkta oynamaması halinde Ozan Tufan, sürekli kendini hazır tutan ve fiziksel açıdan iyi durumda olan Tolga Ciğerci ve forma bulduğu sürelerde iyi işler yapan Tolgay'da forma savaşı verecekler.
MIHA ZAJC
Fenerbahçe'de kupa maçında iyi bir performans ortaya koyan bir diğer isim Miha Zajc'ın ise tüm bu yoğun alternatifler sonrasında yine süre bulması çok yüksek ihtimal olarak gözükmüyor.
YANAL, SÜRPRİZ KARARLARA İMZA ATABİLİR
Tüm bu ihtimaller dahilinde Sivasspor maçında Ersun Yanal güçlü rakibini de düşünerek sürpriz kararlara imza atabilir. Her geçen hafta antrenmanların yükselen temposu bu hafta iyice iyi noktaya ulaşması beklenirken, yaşanan bu çetin forma savaşı da doğal olarak takıma pozitif sonuçlar getiriyor.
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