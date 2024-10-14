Salma Hayek veNicole Kidman arasında gerginlik
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilenin ön sıradaki seyirciler arasında yer alan Salma Hayek ile Nicole Kidman'ın gergin anlarını gösteren bir video internette viral oldu
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Ekim ayı başında Paris Moda Haftası kapsamında bir defilede seyirci olarak yan yana gelen Nicole Kidman ile Salma Hayek arasında gerginlik olduğunu gösteren bir video sosyal medyada yayıldı.
57 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman ile 58 yaşındaki Meksikalı oyuncu Hayek, 39 yaşındaki ABD'li şarkıcı Katy Perry ile yan yana poz verecekti.
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Ancak Kidman çekimden sıkılmış gibi görünüyordu ve Hayek koluyla ona sarılarak oyuncuyu durdurmaya çalıştığında, Kidman, Hayek'in elini itti. Aralarında geçen diyalog duyulmasa da orada bulunan bir olayın tanığı, Kidman'ın Hayek'e; "Bana dokunma" dediğini söyledi.
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Salma Hayek, Katy Perry'nin yanında fotoğrafçılara poz verirken kollarını birbirine dolayarak ayakta dururken görüldü. Hayek daha sonra ikiliyle daha fazla fotoğraf çekmek için arkasını dönmeye çalıştı ve Nicole Kidman bunu reddedip elini ondan uzaklaştırdı.
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Nicole Kidman, Katy Perry'yi öptü ve Salma Hayek'e gergin bir şekilde bir şeyler söyledikten sonra oradan uzaklaştı.
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Nicole Kidman uzaklaşırken Salma Hayek'in "Evet lütfen, tavsiye" dediği görüldü. Bu noktada Kidman'ın; "Buna ihtiyacın yok" diye yanıtladığı ve Hayek'in "İhtiyacım var" dediği iddia edildi.
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Salma Hayek, aynı gün Instagram'ına koyduğu fotoğraflar arasında Nicole Kidman ile yan yana çekildiği bir kareye de yer verdi. Bu karede de Kidman yere bakarken, Hayek de ciddi bir şekilde poz vermiş görülüyordu.
İkilinin arasındaki gerginliğin sebebi bilinmiyor.