Salı akşamlarının değişmeyen lideri: 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle yine izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı olduğu gibi tüm kategorilerde adını zirveye yazdırdı
‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın on birinci bölümü ABC1 20+ grubunda 14.96 izlenme oranı 35.44 izlenme payı, AB’de 14.91 oranı 37.66 izlenme payı, Total’de ise 10.72 izlenme oranı 27.67 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu.
Bahar’ın gerçekleri öğrenip evi terk etmesinden sonra yaşadığı duygusal dalgalanmalar, hem Demet Evgar’ın oyunculuk performansı hem de anlatım diliyle dikkat çekerken, Bahar’ın kararlı duruşu ve mücadelesi bölüme damgasını vurdu. Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği Şavklı Köyü’nde yaşanan maceralar ise birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu.
Sosyal medyada da Bahar rüzgarı esmeye devam etti ve dizi #Bahar etiketiyle 10 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Her açıdan köşeye sıkışan Timur ise yaşadığı pişmanlık ve Bahar’ı elde etme çabasıyla 1 saat 25 dakika boyunca gündem konusu oldu.
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN ON BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
“YİNE ÇİÇEK AÇARSIN, KİMSE ELİNDEN ALAMAZ MEVSİMİNİ. ÇÜNKÜ SEN BAHARSIN!”
Timur ve Rengin ilişkisini öğrenen Bahar, evi ve Timur’u terk etti. Bu süreçte en büyük destekçisi ise arkadaşı Çağla oldu. Bahar, temiz bir boşanma isterken; pişmanlık içinde yanıp kavrulan Timur ise bu fikre sıcak yanaşmadı. Bahar, avukatından aldığı bilgilerle, sürecin herkes adına sağlıklı yürüyebilmesi için, Timur’un da boşanmayı kabul etmesi gerektiğini anladı.
Hastaneye kararlı bir şekilde dönen Bahar, Timur ve Rengin’i karşısına aldı ve onlarla yüzleşti. Bahar, gerçekleri öğrenmeden önce itiraf etmeleri için defalarca şans verdiği Timur ve Rengin’le kozlarını açıkça paylaşılırken, Timur ve Rengin arasında da ipler gerildi. Bahar, Rengin’in hastaneden gitmesini isterken; Rengin ise Timur’dan aşkına sahip çıkmasını istedi.
Çağla’dan Bahar’a motivasyon eğlencesi;
“SENİ ÜZEN HERKESE CEZA OLSUN AMA SEN ŞİFA OL, BAHAR OL YİNE…”
Bahar, bu ilişkiyi bildiği halde ona söylemeyen Evren konusunda da hayal kırıklığına uğradı. Evren, sağlığı için bu durumu saklamak zorunda olduğunu açıklasa da Bahar, arkadaşlıklarının şeffaf olduğunu düşündüğü için ona kırıldığını söyledi. Evren ise Bahar’ı, bu süreçte en çok kendine iyi davranması gerektiğini bildiğinden, gönüllü hizmet için köye davet etti.
Evren’in kalbine dokunan sözleriyle gardı düşen Bahar, bu teklifi kabul etti. Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği Şavklı Köyü’nde eğlenceli anlar yaşanırken; Timur, Bahar’ın onu affetmesi için her fırsatı değerlendirmeye çalıştı. Henüz evli oldukları yeni öğrenildiği için sessiz kalmayı tercih eden Bahar, ev çalışmalarına Timur ve Rengin’le birlikte gitmek zorunda kaldı. Göreve gittikleri evde, bir kuma getirme hikayesiyle karşılaşan üçlü, kendi ilişkilerinin de yansımalarını gördüler.
Bahar, Timur ve Rengin görevde;
Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Aziz Uras ve Seren’in ilgilendiği Fatoş ve İsmail Efe’nin hikayesi de ikilinin yaşadıklarıyla örtüşünce, ilişkilerine dışarıdan bakabilme fırsatını buldular. Aziz Uras’a gerçekleri sakladığı için hala kızgın olan Seren, hastası İsmail Efe’ye akıl verirken, “İsmail Efe sen de dürüst olsaydın evlilik yalan olmazdı,” deyince, Aziz Uras da Seren’in gerçek duygu ve düşüncelerinin farkına vardı.
Günlerdir Timur tarafından görmezden gelinen Rengin, Timur’un Bahar’la barışma çabalarına da yakından şahit olunca daha fazla dayanamadı ve önce Timur’la sonra Bahar’la yüzleşti.
Hastaneden ayrılacağını söyleyen Rengin, bunun koşulunda Bahar’ın da Timur’dan ayrılmasını isteyince geçmişin tozlu sayfaları yeniden açıldı. Bu hararetli hesaplaşmanın ortasında, Rengin’in Parla hakkındaki gerçeği Bahar’a söyleyip söylemeyeceği ise büyük merak konusu oldu.
Bahar ve Rengin yüzleşiyor! İşte heyecan dolu final sahnesi;
Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...