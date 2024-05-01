Salı akşamlarının değişmeyen lideri: 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın on birinci bölümü ABC1 20+ grubunda 14.96 izlenme oranı 35.44 izlenme payı, AB’de 14.91 oranı 37.66 izlenme payı, Total’de ise 10.72 izlenme oranı 27.67 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu.

Bahar’ın gerçekleri öğrenip evi terk etmesinden sonra yaşadığı duygusal dalgalanmalar, hem Demet Evgar’ın oyunculuk performansı hem de anlatım diliyle dikkat çekerken, Bahar’ın kararlı duruşu ve mücadelesi bölüme damgasını vurdu. Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği Şavklı Köyü’nde yaşanan maceralar ise birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu.

Sosyal medyada da Bahar rüzgarı esmeye devam etti ve dizi #Bahar etiketiyle 10 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Her açıdan köşeye sıkışan Timur ise yaşadığı pişmanlık ve Bahar’ı elde etme çabasıyla 1 saat 25 dakika boyunca gündem konusu oldu.

Timur ve Rengin ilişkisini öğrenen Bahar, evi ve Timur’u terk etti. Bu süreçte en büyük destekçisi ise arkadaşı Çağla oldu. Bahar, temiz bir boşanma isterken; pişmanlık içinde yanıp kavrulan Timur ise bu fikre sıcak yanaşmadı. Bahar, avukatından aldığı bilgilerle, sürecin herkes adına sağlıklı yürüyebilmesi için, Timur’un da boşanmayı kabul etmesi gerektiğini anladı.

Hastaneye kararlı bir şekilde dönen Bahar, Timur ve Rengin’i karşısına aldı ve onlarla yüzleşti. Bahar, gerçekleri öğrenmeden önce itiraf etmeleri için defalarca şans verdiği Timur ve Rengin’le kozlarını açıkça paylaşılırken, Timur ve Rengin arasında da ipler gerildi. Bahar, Rengin’in hastaneden gitmesini isterken; Rengin ise Timur’dan aşkına sahip çıkmasını istedi.

Çağla’dan Bahar’a motivasyon eğlencesi;

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“SENİ ÜZEN HERKESE CEZA OLSUN AMA SEN ŞİFA OL, BAHAR OL YİNE…”

Bahar, bu ilişkiyi bildiği halde ona söylemeyen Evren konusunda da hayal kırıklığına uğradı. Evren, sağlığı için bu durumu saklamak zorunda olduğunu açıklasa da Bahar, arkadaşlıklarının şeffaf olduğunu düşündüğü için ona kırıldığını söyledi. Evren ise Bahar’ı, bu süreçte en çok kendine iyi davranması gerektiğini bildiğinden, gönüllü hizmet için köye davet etti.