Salata tarifleri: kolay, pratik, diyet, değişik ve yoğurtlu salata tarifleri
Salata, sadece sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği bir besin değildir. Lezzetli yemeklerin eşlikçisi olan salatalar, kullanılan malzemeler ve yöntemler ile bazen yemeğin ta kendisi de olabilir. Özellikle diyet yapanlar için değişik salata tarifleri yazımızda sizlerle.
Yaza girerken sağlıklı beslenme ve hafif yemek tercihleri ön plana çıkıyor. Bu dönemde sofralarımızı renklendirmenin en keyifli yolu ise pratik, lezzetli ve sağlıklı salata tariflerinden geçiyor. Salatalar, hem besleyici içerikleriyle hem de hafif yapısıyla sıcak günlerde tercih edilen birinci sınıf lezzetler arasında yer alıyor. İster diyet yaparken, ister sadece sağlıklı beslenmeyi tercih ederken, her damak zevkine uygun bir salata tarifi bulmak mümkün. İşte sizin için hazırladığımız kolay salata tarifleri.
Diyet Salata Tarifleri
Yeşillikli Detoks Salata
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Ton Balıklı Nohut Salatası
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Tavuklu Salata Tarifleri
Tavuklu Kinoa Salatası
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Meksika Usulü Tavuklu Salata
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Avokadolu Tavuklu Salata:
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Yoğurtlu Salata Tarifleri
Hindistancevizi Yoğurtlu Brokoli Salatası:
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Mısır ve Salatalık Yoğurtlu Salata:
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Mevsim Sebzeleriyle Yoğurtlu Kinoa Salatası:
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