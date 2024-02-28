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        Haberler Yemek Yapma Salata tarifleri: kolay, pratik, diyet, değişik ve yoğurtlu salata tarifleri

        Salata tarifleri: kolay, pratik, diyet, değişik ve yoğurtlu salata tarifleri

        Salata, sadece sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği bir besin değildir. Lezzetli yemeklerin eşlikçisi olan salatalar, kullanılan malzemeler ve yöntemler ile bazen yemeğin ta kendisi de olabilir. Özellikle diyet yapanlar için değişik salata tarifleri yazımızda sizlerle.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:18
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        Pratik salata tarifleri
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        Yaza girerken sağlıklı beslenme ve hafif yemek tercihleri ön plana çıkıyor. Bu dönemde sofralarımızı renklendirmenin en keyifli yolu ise pratik, lezzetli ve sağlıklı salata tariflerinden geçiyor. Salatalar, hem besleyici içerikleriyle hem de hafif yapısıyla sıcak günlerde tercih edilen birinci sınıf lezzetler arasında yer alıyor. İster diyet yaparken, ister sadece sağlıklı beslenmeyi tercih ederken, her damak zevkine uygun bir salata tarifi bulmak mümkün. İşte sizin için hazırladığımız kolay salata tarifleri.

        Diyet Salata Tarifleri

        Yeşillikli Detoks Salata

        Malzemeler:

        • 2 su bardağı bebek ıspanak
        • 1 su bardağı roka
        • Yarım salatalık (rendelenmiş)
        • 1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)
        • 1 havuç (rendelenmiş)
        • 1 çay kaşığı zeytinyağı
        • Limon suyu (isteğe bağlı)
        • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

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        • Tüm yeşillikleri ve sebzeleri bir kasede karıştırın.
        • Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
        • Servis yapmadan önce üzerini isteğe bağlı olarak susam veya keten tohumu ile süsleyebilirsiniz.

        Ton Balıklı Nohut Salatası

        Malzemeler:

        • 1 kutu konserve ton balığı (süzülmüş)
        • 1 su bardağı haşlanmış nohut
        • 1 büyük salatalık (kuşbaşı doğranmış)
        • 1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)
        • Yarım kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)
        • Yarım limon suyu
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
        • Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        • Bir karıştırma kabında ton balığı, nohut, salatalık, domates ve kırmızı soğanı karıştırın.
        • Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
        • Servis yapmadan önce buzdolabında dinlendirin ve soğuk servis yapın.

        Tavuklu Salata Tarifleri

        Tavuklu Kinoa Salatası

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı pişmiş kinoa
        • 1 tavuk göğsü (haşlanmış ve doğranmış)
        • 1 büyük salatalık (rendelenmiş)
        • 1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)
        • Yarım kırmızı biber (ince doğranmış)
        • Yarım yeşil biber (ince doğranmış)
        • Taze nane veya maydanoz (ince kıyılmış)
        • Zeytinyağı ve limon suyu
        • Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

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        • Bir salata kabında kinoa, tavuk, salatalık, domates ve biberleri karıştırın.
        • Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
        • Servis yapmadan önce üzerini taze nane veya maydanoz ile süsleyin.

        Meksika Usulü Tavuklu Salata

        Malzemeler:

        • 2 tavuk göğsü (ızgara yapılmış ve doğranmış)
        • 1 su bardağı çekirdeksiz siyah zeytin
        • 1 büyük mısır konservesi
        • 1 büyük avokado (kuşbaşı doğranmış)
        • 1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)
        • 1/2 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)
        • Çedar peyniri rendesi (isteğe bağlı)
        • Taze limon suyu
        • Zeytinyağı
        • Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        • Bir salata kabında tavuk, zeytin, mısır, avokado, domates ve soğanı karıştırın.
        • Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
        • Servis yapmadan önce üzerini çedar peyniri rendesi ile süsleyebilirsiniz.

        Avokadolu Tavuklu Salata:

        Malzemeler:

        • 2 tavuk göğsü (haşlanmış ve doğranmış)
        • 2 avokado (olgun, doğranmış)
        • 1 büyük salatalık (rendelenmiş)
        • 1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)
        • 1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan
        • Taze kişniş veya maydanoz (ince kıyılmış)
        • Tuz ve karabiber
        • Zeytinyağı
        • Limon suyu

        Yapılışı:

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        • Bir karıştırma kabında tavuk göğsü, doğranmış avokado, rendelenmiş salatalık, kuşbaşı doğranmış domates ve doğranmış kırmızı soğanı karıştırın.
        • Üzerine tuz, karabiber, zeytinyağı ve limon suyu ekleyip, hafifçe karıştırın.
        • Salatayı servis tabağına alın ve üzerine ince kıyılmış taze kişniş veya maydanoz serpin.
        • Soğuk olarak servis yapın ve dilerseniz yanında tam buğday ekmeği ile servis edebilirsiniz.

        Yoğurtlu Salata Tarifleri

        Hindistancevizi Yoğurtlu Brokoli Salatası:

        Malzemeler:

        • 2 su bardağı brokoli çiçekleri
        • 1 su bardağı doğranmış ceviz
        • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç
        • 1/4 su bardağı kuru üzüm
        • 1 su bardağı yoğurt
        • 2 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi
        • 1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
        • Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        • Brokoli çiçeklerini hafifçe haşlayın ve soğumaya bırakın.
        • Büyük bir karıştırma kabında yoğurt, hindistancevizi rendesi, bal, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.
        • Soğuyan brokoliyi, cevizi, havucu ve kuru üzümü yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
        • Buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin ve servis yapın.

        Mısır ve Salatalık Yoğurtlu Salata:

        Malzemeler:

        • 2 su bardağı haşlanmış mısır
        • 1 büyük salatalık (rendelenmiş)
        • 1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan
        • 1 su bardağı yoğurt
        • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
        • Taze maydanoz (ince kıyılmış)
        • Zeytinyağı
        • Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        • Büyük bir salata kabında yoğurt, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın.
        • Yoğurt karışımına rendelenmiş salatalık, haşlanmış mısır ve doğranmış kırmızı soğanı ekleyin.
        • Hafifçe karıştırın ve üzerine taze maydanoz serpip, zeytinyağı gezdirin.
        • Buzdolabında soğutup servis yapın.

        Mevsim Sebzeleriyle Yoğurtlu Kinoa Salatası:

        Malzemeler:

        • 1 su bardağı pişmiş kinoa
        • 1 su bardağı rendelenmiş havuç
        • 1 su bardağı doğranmış salatalık
        • 1 su bardağı doğranmış cherry domates
        • 1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan
        • 1 su bardağı yoğurt
        • Taze maydanoz veya dereotu (ince kıyılmış)
        • Limon suyu
        • Zeytinyağı
        • Tuz ve karabiber

        Yapılışı:

        • Büyük bir salata kabında yoğurt, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.
        • Yoğurt karışımına pişmiş kinoa, rendelenmiş havuç, doğranmış salatalık, cherry domates ve kırmızı soğanı ekleyin. Kinoa, sağlıklı beslenme yolculuğumda gerçek bir kurtarıcı oldu! Güney Amerika'nın And Dağları'nda yetişen bu küçük tohum, hem beni doyuruyor hem de vücuduma inanılmaz derecede iyi geliyor. Özellikle vejetaryen bir yaşam tarzını benimsediğim için, kinoa benim için vazgeçilmez bir protein kaynağı haline geldi. Bu yüzden diyet salatalarında da yerini koruyor.
        • Hafifçe karıştırın ve üzerine taze maydanoz veya dereotu serpip, zeytinyağı gezdirin.
        • Buzdolabında soğutup servis yapın.
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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