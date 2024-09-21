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        Haberler Gündem Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş. tutuklandı - En Son Haberler

        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş. tutuklandı

        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:42
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        Kulüp başkanına tokat atan şahıs tutuklandı
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        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündeminde geniş yer buldu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş., Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

        Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KENDİSİNE HAKİM OLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, “Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım” dediği belirtildi. Ayrıca C.Ş., olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etmişti.

        GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN YÖNETİCİ ARANIYOR

        Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydettiği ileri sürülen ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Öte yandan, görüntülerin ardından telefonu kapalı olan Gökhan İn’e de ulaşmaya çalışılıyor.

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        #Gökhan İn
        #haberler
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