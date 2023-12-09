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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor, Giresunspor'u devirdi! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor, Giresunspor'u devirdi!

        Sakaryaspor, evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini elde etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:53
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        Sakaryaspor seriye bağladı!
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 3-1'lik skorla kazandı.

        Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yonathan Del Valle, 38. dakikada Sinan Kurt, 90+3. dakikada Dino Ndlovu attı. Giresunspor'un tek golü 68. dakikada Anıl Çınar kaydetti.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 26 puana yükseldi. Giresunspor ise arka arkaya 5. mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

        Sakaryaspor, gelecek hafta Tuzlaspor'a konuk olacak. Giresunspor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Azad İlhan

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        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk. 65 Mikail Okyar) , Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 82 Simon), Hasan Kılıç (Dk. 72 Rotman), Roshi (Dk. 65 Ali Ülgen), Del Valle (Dk. 72 Dino), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Emre Nizam), Çekdar Orhan, Kuwas, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Dk. 46 Enishan Ceylan), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

        Goller: Dk. 25 Del Valle, Dk. 38 Sinan Kurt, Dk. 90+2 Dino (Sakaryaspor), Dk. 67 Anıl Yiğit Çınar (Bitexen Giresunspor)

        Sarı kart: Dk. 90+1 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)

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