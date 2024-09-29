Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Cebio Soukou (2) ve Atalay Babacan'ın golleriyle kazanan Ümraniyespor, puanını 13'e yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Ümraniyespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 30'da Cebio Soukou, 90+5. dakikada Atalay Babacan attı. Ev sahibinin tek golünü ise 48. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 13'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.