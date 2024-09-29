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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 1 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Cebio Soukou (2) ve Atalay Babacan'ın golleriyle kazanan Ümraniyespor, puanını 13'e yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:36
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        Ümraniyespor, Ankara'da kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Ümraniyespor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 30'da Cebio Soukou, 90+5. dakikada Atalay Babacan attı. Ev sahibinin tek golünü ise 48. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

        Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 13'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 7 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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