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        Haberler Yaşam Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi personel alımı müjdesi! Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi personeal alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi personel alımı müjdesi! Personeal alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Sakarya Üniversitesi 3, İstanbul Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alımı yapacak. Sakarya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2022 yılında yapılan KPSS'de alınan KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi dil sınavından alınan puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavda alınan puan esas alınacak. İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu için istenen belgelerin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. İşte Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi personel alımı tarihi, başvuru şartları ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:39
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        • 1

          Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi personel alımı yapıyor. Başvuru tarihleri ise bugün itibariyle başladı. Peki Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı

        • 2

          İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

          SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

          Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

          I - BAŞVURU ŞARTLARI;

          A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

          • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
          • Fakültelerin dört yıllık bil b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
          • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
          • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
          • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
          • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
        • 3

          SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

          SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

          Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi dil sınavından alınan puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavda alınan puan esas alınacaktır. Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

        • 4
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