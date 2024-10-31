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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da ölüme yol açan çelme olayında 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Sakarya'da ölüme yol açan çelme olayında 1 tutuklama

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan arbedede çelme takılarak düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği gencin ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 02:33 Güncelleme: 31.10.2024 - 02:33
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        Ölüme yol açan çelme olayında 1 tutuklama
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        Adapazarı'ndaki Adnan Menderes Caddesi'nde 24 Ekim'de bir eğlence mekanında başlayarak sokağa taşan arbedede çelme takılarak yola düşürüldüğü sırada otomobilin ezmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olaya karışan 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, Çiçek'in ayağına çelme takan ve eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö, olayı başlatan T.K, mekanın vale görevlisi Irak uyruklu R.R.K ile eğlence mekanının işletmecisi olan kardeşler M.P. ve M.P. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö, T.K. ve R.R.K. adliyeye sevk edildi, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

        AA'nın haberine göre; savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.Ö. tutuklandı, T.K. ve R.R.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #sakarya
        #adapazarı
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