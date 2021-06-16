Sakarya'da "Hafızlık İmam Hatip Ortaokulları Çalıştayı" düzenlendi

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Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çalıştayın amacının hafızlık eğitimi yapılan okulların iyileştirilmesi önerilerin derlenip toplanması, çizilecek yol haritasının sistematik çerçevede yürütülmesi olduğunu belirtti.

Hafızlık projeleriyle ilgili uygulamaların bulunduğu okullarda akademik anlamda başarı hikayesi yazabilen öğrencilerin olduğunu aktaran Durmuş, "Gayemiz, sadece hafızlığı yaparak Kur'an-ı Kerim'i ezberinde tutmuş olmasın, Kur'an'ın emir ve hükümleri çerçevesinde Kur'an'ı yaşayan bir insan olsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlerin sadece hayatını nizam etmek için değil, aynı zamanda bilimine kaynaklık ediyor." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'de bilim ayetleriyle ilgili hükümlerin çıkarıldığını bildiren Durmuş, "Elimizde hazır. Bundan sonraki süreçte 5, 6, 7, 8. sınıftaki ilgili branş öğretmenlerimizin dersleri hangi kazanımlarıyla ilgiliyse bunlarla ilgili de bir kılavuz hazırlayacağız. Örneğin Fen Bilimleri öğretmeniz mevsimler konusunu işlerken, Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayet hükmünü orada çocuklarla paylaşacak." dedi.

Durmuş, hafızların ezberlerini yaparken Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp hayatlarına indirgeyebilmesini arzu ettiklerini ifade ederek, öğrencilerin hem bilimde hem de irfanda iyi olarak çift kanatlı yetişmesi gerektiğini kaydetti.

- "Uzun soluklu planlama yapmalıyız"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ise nihai hedefin Kur'an-ı Kerim'i anlayıp onun mesajını kavramak ve hayata aktarmak olduğunu anlattı.

Bu anlamda hafızlığın çok önemli aşama ve avantaj olduğunu dile getiren Bostancı, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle kalmamakta, çok çeşitli ilimleri de öğrenmektedir. Çocuklarımız ortaokuldan mezun olduktan sonra hangi liseye devam edecekler? Hatta yüksek öğrenimleri de dahil olmak üzere onlar için uzun soluklu planlama yapmalıyız. Yani hafızlığını yaptı, okuldan mezun oldu, nereye gittiği belli değil. Böyle bir pozisyonda olmamamız lazım. Tabi iki kurumların iş birliği çok önemli, çalıştaya çok değerli hocalarımız katkı sağlamaya çalışacak."

İl Müftüsü Hasan Başiş ise çalıştayın çok önemli olduğunu, bu çalıştayla hafızlık yapacak öğrenciler için çok güzel neticeler elde edileceğini söyledi.

Bugün sona erecek çalıştayda, toplumda hafızlık eğitimiyle ilgili farkındalığın artırılması, hafızlık eğitimi alacak öğrencilerin normal eğitim süreçlerinin aksamaması için alınacak tedbirler, hafız adayı öğrencilerin ailelerine yönelik psikolojik destek ve rehberlik gibi konular ele alınıyor.