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        Haberler Gündem Sakarya'da göçmen kaçakçılarına operasyon; 21 gözaltı - Güncel haberler

        Sakarya'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 gözaltı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kaçak yollarla yurda giren göçmenleri kente getirerek işe yerleştirip, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 39 kaçak göçmen de yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:06
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        Göçmen kaçakçılarına operasyon: 21 gözaltı
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        Sakarya’nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak yollarla yurda giren göçmenleri kente getirerek işe yerleştirip kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin Adapazarı, Kaynarca, Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerindeki adreslerine jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 39 kaçak göçmen yakalandı. Şüphelilerden 8'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 12'si Türk, 1'i Suriye uyruklu toplam 13 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

        Operasyon kapsamında yakalanan 39 kaçak göçmen hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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