Sakarya'da aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu

REKLAM advertisement1

Geyve Karaçay Deresi istikametinden Sakarya Nehri'ne doğru gittiği güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Mithat Ertürk, Polis Dalgıç ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri tarafından 4 Şubat'tan bu yana aranıyordu.

Polis ekipleri, ilçeden geçen Karaçay Deresi'nin Sakarya Nehri'ne döküldüğü bölgede Ertürk'ün aracının izine rastladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri aracı nehirden çıkardı.

Çıkarılan aracın içinde bulunan Ertürk’ün cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.