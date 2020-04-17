Sait Faik Hikaye Armağanı aday listesi

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edebiyatımızın büyük öykücüsü Sait Faik Abasıyanık adına düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile birlikte düzenleyicisi ve telif haklarının sahibi Darüşşafaka Cemiyeti, jüri üyeleriyle ortak aldığı kararla ödül yönetmeliğinde bir yeniliğe gitti. Bu yıl 66'ncısı verilecek ödülün yönetmeliğinde geçtiğimiz yıl yapılan bu düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.
Doğan Hızlan’ın başkanlığında; Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’in üyeliğinde belirlenen ön jüri tarafından, 123 kitap arasından seçilen 66. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın alfabetik sırayla hazırlanan kısa listesi şöyle:
1. Pınar Öğünç / Beterotu (İletişim Yayınları)
2. Elif Hümeyra Aydın, Doğum Lekesi (Dergâh Yayınları)
3. Ethem Baran, Döngel Dünya (İletişim Yayınları)
4. Faruk Turinay, Şapkamın İçindeki Kıraathane (Can Yayınları)
5. Mevsim Yenice, Bilinmeyen Sular (Can Yayınları)
6. Murat Özyaşar, Aslı Gibidir (Doğan Kitap)
7. Nurhan Süerdem, Maruzatım Var (İletişim Yayınları)
8. Özgür Çırak, Sıcacık Bir Ev (Nota Bene Yayınları)
9. Sevda Kaynar, İki İstasyon (1984 Yayınevi)
10. Şermin Yaşar, Gelirken Ekmek Al (Doğan Kitap)
Sait Faik Hikâye Armağanı
Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına, her yıl bir öykücüye verilen armağan, edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biridir. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren, annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz binlerce çocuğa tam burslu ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Armağan 2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle veriliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!