Sahte polise 1 milyon 250 bin TL kaptırdı | Son dakika haberleri

Sahte polise 1 milyon 250 bin TL kaptırdı | Son dakika haberleri

Başakşehir'de 7 Ekim 2024'te polise başvuran 63 yaşındaki N.M. kendisini arayan ve polis olduğunu söyleyen bir kişiye inandığını ve bankadaki parasının çalındığını söyledi.

Mağdur N.M. "Bana banka hesaplarımın tehlikede olduğunu. Terör örgütü tarafından çalınabileceğini söyledi. Operasyon bitene kadar parayı verdiği İBAN numarasına göndermemi, operasyon bitince paramın geri verileceğini söyledi" dedi.

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Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği hesap sahibinin peşine düştü.

Şüpheli E.Y. (45) polis tarafından gözaltına alındı. E.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis çalınan parayı ve diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.