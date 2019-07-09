09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, 2015 yılında Tabiat Parkı ilan edildi.
İHA'nın haberine göre alanın ana kaynak değeri baraj gölünde bulunan kanyon olarak dikkat çekiyor.
Kanyonun derinliği yaklaşık olarak 450 metre, uzunluğu ise 3 bin 250 metre civarında. Vezirköprü ilçesine 19 km, Samsun il merkezine de 127 km uzaklıkta olan Şahinkaya Kanyonu, eşine az rastlanan bir kanyon olma özelliğiyle dikkat çekiyor.
Kızılırmak’ın en dar geçit yeri olarak Altınkaya Baraj Gölü’nü doğal bir görünümle ikiye ayırıyor. Kanyonu iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok doğal mağara ise göze çarpıyor.
Alanın ana bitki örtüsünü kızılçam ve meşe oluşturuyor. Zeytin, akçakesme, ardıç, süpürge çalısı, menengiç, yabani nar, diğer ağaççık ve çalı grupları da alanda bulunuyor.
Tabiat parkı sınırları içerisinde; karaca, kurt, tilki, sincap, porsuk, yaban kedisi, su samuru, sülün, üveyik, şahin, kaya kartalı ve saka gibi hayvan türleri de tespit edildi.
Saha ve çevresi eko turizm açısından son derece zengin bir potansiyele sahip olan kanyon özellikle foto safari, sportif olta balıkçılığı, su altı dalış, yamaç paraşütü, yüksekten atlama, tekne gezisi, tırmanma ve doğa yürüyüşü gibi eko turizm etkinlikleri yapılabiliyor.
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