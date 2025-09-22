Sahar'dan 'Seni Seviyorum'a yeni soluk

Rafet El Roman'ı bundan tam 30 yıl önce bizlerle buluşturan hit şarkısı 'Seni Seviyorum', bu kez SAHAR’ın farklı yorumuyla El Roman Müzik tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan Sahar, müzik dünyasına 10 yıl önce yine El Roman Müzik tarafından çıkarılan Kördüğüm isimli albümle merhaba demişti.

Bu kez, artık bir 'klasik' hâline gelmiş 'Seni Seviyorum' şarkısını seslendiren Sahar'a; yeni yetenekleri müzik dünyasına kazandıran Rafet El Roman da şarkının bir bölümünü seslendirerek destek veriyor.