Şahan Gökbakar: Haydi oradan

Şahan Gökbakar; "Ya çocuk, sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk, Türk... Sevincini bozkurt işaretiyle yapmış. Kime ne? 2 maç men nedir kardeşim? UEFA resmen saçmalamış.