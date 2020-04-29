29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlıklı zayıflama, dengeli bir beslenme şekli oluşturarak ve besin değerleri yüksek gıdaları tüketmeyi seçerek, aldığımız kalori miktarının verdiğimiz kalori miktarıyla aynı olmasını sağlamak adına ve ideal kiloya ulaşmak için yapılan bir uygulamadır. Sağlıklı zayıflamak için dengeli bir beslenme şekli gerekir.
Doğru besinler, vitaminler ve mineraller vücudun sağlıklı olması ve ideal kiloya ulaşmasına yardımcıdır. O yüzden dengeli beslenmek sayesinde daha sağlıklı olmamız kaçınılmazdır. Fazla kilolar vücuda çok fazla zarar verir ve sağlık açısından tehdit edicidir.
Özellikle belirli yaşlardan sonra ortaya çıkabilen, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, kanser, karaciğer yağlanması ve böbrek rahatsızlıkları dengeli ve sağlıklı beslenmeyen bir bünyenin üzerinde etkisi büyük olmaktadır.
Kötü beslenme sonucunda oluşan çoğu rahatsızlıklar artık iş işten geçtiği için fazla tahribat oluşmasına neden olmaktadır. O nedenle daha en erken yaşlarda bu sistemi uygulamamız yararımıza olacaktır.
Sağlıklı Zayıflamak Nasıl Olmalıdır?
Öncelikle hızlı ve ani kilo vermekten kaçınmak gerekir. Çünkü bu tarz bir uygulama sağlık yönünden de çok fazla sıkıntıya neden olacaktır. Mümkün olduğunca zamana yayarak yavaş kilo vermeye çalışmak en ideali. Önerilen diyet listelerinin sizi aç bırakmamasına ve dengeli ve sağlıklı kilo vermeye yönelik olmasına dikkat etmelisiniz. Ve tekrar aynı kiloya ya da daha fazlasına sahip olmak istemiyorsanız ona göre seçim yapınız.
Hızlı tüketilen gıdalardan uzak durmanız ve paketlenmiş atıştırmalık gıdaları tüketmemeniz size fayda sağlayacaktır. Sıvı olarak tüketim alımı çoğaltılmalıdır ve yemeklerde mutlaka çorba gibi sıvı yemekler tercih edilmelidir. Şekerli ve gazlı içeceklerden de uzak durmak gerekir. Tuz, un ve şeker ihtiva eden her türlü gıda yasak listenizde yer almalıdır. Belli kurallar çerçevesinde uygun bir diyet programı sayesinde sağlıklı kilo vermeniz mümkün olacaktır.
Bunun yanında hareketli bir yaşam sistemini de geliştirmeniz gerekmektedir. Kalori yakmak için gerekli olan hareketler oldukça sık ve düzenli tekrarlanmalıdır. Ve diyet yapılırken aç kalmamaya, öğünlerde yemeye ve sağlıklı gıdalar tüketmeye dikkat etmeniz halinde yavaş ve sağlıklı kilo verebilirsiniz. Bu sizin için hem kalıcı kilo vermenizi sağlar hem de stressiz bir yaşam sürmenize olanak verir.
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