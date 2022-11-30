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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde SON DURUM: Sağlık Bakanlığı promosyon 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum

Doktor, hemşire ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yakından takip ettiği Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında açıklama Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum...

Giriş: 30.11.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı teşvik ve promosyon ödemelerinde son durumu haberimizde derledik. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler...

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK AÇIKLAMASI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerine yer verdi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

  • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadelerini kullandı.

  • Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

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