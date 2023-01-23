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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2023 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro branş dağılımı nasıl olacak, şartları nelerdir?

2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık personelleri atama beklerken, Sağlık Bakanlığı personel alımında yaşanan son gelişmeler merakla takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 85 bin alım yapılacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz yıl 85 bin personel alımının 42 bin 500'ü gerçekleşti. İşte 2023 yılı Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım başvuru tarihleri hakkında detaylar...

Giriş: 23.01.2023 - 23:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihleri konusu gündemde yerini aldı. Atama bekleyen yüzlerce sağlıkçı, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ikinci personel alımının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru tarihleri ve şartları neler olacak? Kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" açıklamalarında bulundu.

    15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşmak üzere toplam 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamaları için henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konuya dair son gelişmeler açıklanınca haberimize eklenecektir.

     

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ

     

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

     

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı ikinci personelin atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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