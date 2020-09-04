Son dakika... YÖK tarafından bütün üniversite rektörlüklerine gönderilen yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi alanlarına alınacak tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi. Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.
Yükseköğretim kurumlarına öğrencilerin sağlıklı bir eğitim sürdürebilmelerinin temini için geniş inisiyatif tanındığı, Sağlık Bakanlığının önerileri ve kamuoyu ile paylaştığı verileri, bulundukları bölge ve illerdeki salgın hastalığın seyri ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarına imkan tanındığı ifade edilen yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.
UZAKTAN VE DİJİTAL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE
Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiğine dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığına, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda İl Pandemi Kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığının bu yazı üzerine; güz döneminde eğitim ve öğretimin yüz yüze ve aynı ortamlarda bulunarak değil uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasını, uygulamalı eğitimlerin mümkünse ertelenmesi ertelenemiyorsa gerekli tedbirlerin alınarak sürdürülmesini önerdiği bildirildi. Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:
"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."
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