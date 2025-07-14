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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı'na atamalar devam ediyor: 18 bin personel ataması ne zaman? Bakan Memişoğlu'ndan atama tarihi

        Sağlık Bakanlığı'na atamalar devam ediyor: 18 bin personel ataması ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin sağlık personeli alımı kapsamında ilk etap atamaları Mayıs ayında gerçekleştirilmiş ve bu süreçte 19 bin personel göreve başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için gözler ikinci etap atamalara çevrildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atama bekleyen adaylara yönelik net bir tarih verdi. Peki, ikinci etap 18 bin sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen sürece dair son gelişmeler ve ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:52
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımına ilişkin süreç vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlk etapta, 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplamda 19 bin kişinin ataması tamamlandı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise ikinci etap atamalar merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler, yeni açıklamalarıyla sürece dair bilgi veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na çevrildi. Peki, ikinci etap 18 bin sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? İşte, sürecin detayları ve Bakan Memişoğlu’nun verdiği bilgiler...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        • 4

          Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

          Biyolog: 10

          Büro Personeli: 215

          Çocuk Gelişimcisi: 75

          Destek Personeli: 15

          Dil ve Konuşma Terapisti: 44

          Diyetisyen: 74

          Ebe: 1.280

          Fizyoterapist: 121

          Gerontolog: 6

          Hemşire: 7.597

          İş ve Uğraşı Terapisti: 27

          Odyolog: 17

          Perfüzyonist: 25

          Psikolog: 30

          Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

          Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

          Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

          Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

          Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

          Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

          Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

          Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

          Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

          Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

          Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

          Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

          Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

          Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

          Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

          Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

          Sosyal Çalışmacı: 67

          Tekniker: 235

          Teknisyen: 273

          Sürekli işçi: 3.658

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