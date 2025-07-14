Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımına ilişkin süreç vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlk etapta, 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplamda 19 bin kişinin ataması tamamlandı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise ikinci etap atamalar merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler, yeni açıklamalarıyla sürece dair bilgi veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na çevrildi. Peki, ikinci etap 18 bin sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? İşte, sürecin detayları ve Bakan Memişoğlu’nun verdiği bilgiler...