Sağlık Bakanı Koca, yeni yılı İstanbul'da görevi başındaki sağlık çalışanlarıyla karşıladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Yeni yılı İstanbul Avrupa Yakası Komuta Kontrol Merkezi'nde, görevleri başındaki çalışma arkadaşlarımızla karşıladık. Sağlık çalışanlarımızın gayreti, milletimizin desteğiyle 2021 salgını bitiren yıl olacaktır. 'Sağlık Çalışanları Yılı' tarihe onların başarısı olarak geçecektir" dedi.