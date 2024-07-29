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        Haberler Magazin Safiye Soyman'dan yürek burkan ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Safiye Soyman'dan yürek burkan paylaşım

        Dün oğlu Harun Akaröz'ü son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek burktu; "Yavrum, melek oldun Harun'um"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 08:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:27
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          Safiye Soyman'ın 47 yaşında hayata vedan eden oğlu Harun Akaröz, dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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          Safiye Soyman, Bodrum Merkez Camii'nde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekmişti.

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          24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü gözyaşları içinde uğurlayan Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.

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          "MELEK OLDUN HARUN'UN"

          Oğlunun tabutunun fotoğrafını yayımlayan 63 yaşındaki şarkıcı; "Yavrum, melek oldun Harun'um" ifadelerini kullandı. Safiye Soyman'ın paylaşımına; Emine Ün, Fulden Uras, Seray Sever, Deniz Seki, Banu Alkan ve Bengü gibi ünlü isimler başsağlığı dileklerinde bulundu.

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