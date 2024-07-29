Safiye Soyman'dan yürek burkan paylaşım
Dün oğlu Harun Akaröz'ü son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek burktu; "Yavrum, melek oldun Harun'um"
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Safiye Soyman'ın 47 yaşında hayata vedan eden oğlu Harun Akaröz, dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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Safiye Soyman, Bodrum Merkez Camii'nde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekmişti.
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24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü gözyaşları içinde uğurlayan Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.
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"MELEK OLDUN HARUN'UN"
Oğlunun tabutunun fotoğrafını yayımlayan 63 yaşındaki şarkıcı; "Yavrum, melek oldun Harun'um" ifadelerini kullandı. Safiye Soyman'ın paylaşımına; Emine Ün, Fulden Uras, Seray Sever, Deniz Seki, Banu Alkan ve Bengü gibi ünlü isimler başsağlığı dileklerinde bulundu.