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        Haberler Bilgi Yaşam Saçların beyazlamasını engellemek mümkün değil fakat bu gıdalarla yavaşlatmak mümkün!

        Saçların beyazlama nedeni nedir? Hangi besinler beyazlama sürecini yavaşlatır?

        Genellikle 30'lu ve 40'lı yaşlardan itibaren saçlar önce grileşmeye, ardından da tamamen beyazlamaya başlar. Saçların beyazlaması genel olarak genetik olarak bilinse de, farklı nedenlerden de kaynaklanabilir. Peki, beyazlamayı yavaşlatmak için hangi besinler tüketilmelidir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:30
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        Bu gıdalarla beyazlamayı yavaşlatın!
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        Erken yaşlarda beyazlayan saçlar, kişiyi hem görsel olarak hem de psikolojik olarak etkileyebiliyor. Saçların beyazlaması engellenemese de, yavaşlatmak mümkün.

        SAÇ NEDEN BEYAZLAR?

        1. GENETİK ETKİ

        Genetik, saç beyazlamasının altında yatan önemli bir nedendir. Özellikle ebeveynlerin saçlarının erken veya doğal olarak tamamen beyazlaması, kişinin de saçlarının beyazlamasının önünü açar. Ayrıca albinizm, Chédiak-Higashi sendromu, Griscelli sendromu ve Waardenburg sendromu da saçların beyazlamasını tetikleyen genetik hastalıklar olarak gösterilir.

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        2. YÜKSEK STRES

        Stres seviyesinin yüksek olması ile saçların beyazlaması arasında bir bağlantı olduğu değerlendirilir. Yapılan araştırmalar, stres seviyesi yüksek olanların saç foliküllerindeki kök hücrelerde azalma olduğunu gösterir. Bu da melanin üretimini etkiler ve saçlardaki beyaz sayısı artabilir.

        3. SİGARA

        Sigara içmenin neredeyse bütün organ, doku ve hücreler için düşman olduğu bilinir. Başta akciğer ve kalp olmak üzere sigara tüketiminin saç sağlığını etkilediği de bir gerçektir. Sigara içmek, kan damarlarını daraltarak saç köklerine giden kan akışını azaltır ve saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesi ile birlikte sigaranın toksin maddeleri saç foliküllerini olumsuz etkiler özellikle erken yaşta saç beyazlamasına neden olabilir.

        4. TİROİD BOZUKLUĞU

        Tiroid hormonunun çok fazla veya çok az çalışması olarak bilinen hipertiroidizm ve hipotiroidizm gibi hastalıklar melanin üretiminin azalmasına neden olarak saçların beyazlamasını hızlandırabilir.

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        5. PİGMENT HÜCRELERİNİN AZALMASI VE ÖLMESİ

        Melanin üreten hücrelere melanosit adı verilir. Saça doğal rengini veren melanositler, bir saç telinin büyüdüğü saç folikülünde bulunur. Zamanla, melanositler giderek daha az melanin üretir ve sonunda üretim tamamen sonlanır. Melanin eksikliği ise saçın rengini kaybetmesine neden olur. Gri saçlarda melanin üretimi azalmışken, beyaz saçlarda ise melanin üreten pigment hücreleri tamamen ölmüştür.

        SAÇLARIN ERKEN BEYAZLAMASINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLAN GIDALAR

        1. MERCİMEK

        Mercimek doğal saç renginizin kalıcılığına yardımcı olan B-12, B-9 vitaminleri ile çeşitli minarel ve proteinlerle dolu bir besin.

        2. SOMON

        Somon, sağlıklı saçlar için gerekli olan omega 3 yağ asitlerini ve selenyumu içeriyor. Selenyum ayrıca yaşlanmaya ve saçların beyazlamasına karşı savaşan hormonların düzenlenmesinde önemli bir role sahip.

        3. KARACİĞER

        Karaciğer de saç beyazlamasına karşı etkili olan besinlerden. Sığır karaciğeri demir, B-12 vitamini ve bakır gibi birçok saç koruyucu besin maddesini içeriyor.

        4. MANTAR

        Saç beyazlamasına karşı etki gösteren bir diğer besin ise mantar. Vücutta pigment üretimine yardımcı olan ve bakır minerali açısından da iyi bir kaynak olan mantar çeşitlerini beslenme düzeninize dahil etmelisiniz. Mantar bakır mineralinin yanında, içerdiği selenyum ve D vitamini ile de yaşlanmanın etkileriyle savaşıyor.

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        5. KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR

        Badem, ceviz, keten tohumu ve chia tohumları, saç gücünü destekleyen ve erken grileşmeyi önlemeye yardımcı olabilecek bir B vitamini olan biotinin mükemmel kaynaklarıdır. Ayrıca saç sağlığını korumaya yardımcı olan çinko içerirler.

        6. TAVUK

        Protein ve B-12 vitamini açısından zengin olan tavuk, saç tellerinizi besleyerek orijinal rengini kaybetmemesine yardımcı oluyor. Bazı çalışmalar, B-12 vitamininin saç beyazlamasını durdurduğunu gösteriyor. Tavuğun yanı sıra zengin protein, vitamin ve minerallere sahip olan yumurta ve diğer kümes hayvanlarına da beslenmenizde yer vermeniz saç beyazlamasına karşı mücadelede kesinlikle olumlu etki gösterecektir.

        7. YEŞİLLİKLER

        Bütün yeşillikler saç beyazlamasına karşı savaşıyor diyebiliriz. Kan sağlığını olumlu etkileyen, kafa derisindeki dolaşımı artıran yeşillik çeşitleri saç beyazlamasını önlemede etkili olan bakır mineralini; C, B-12, B-9 vitaminini ve daha pek çok vitamin ve minerali içeriyor.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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