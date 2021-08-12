"İYİ Kİ YOL ARKADAŞIM OLMUŞSUN"

Dilşad Şimşek ise, "Canım Sabina, kelimeler ne kadar anlamsızlaşıyor böyle zamanlarda… Ne yazsam az geliyormuş gibi… İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim yol arkadaşım olmuşsun da tatlı hikayelerini dinlemişim. Güzel Sabina… Huzur içinde uyu…" ifadelerini kullandı.