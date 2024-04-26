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        Haberler Gündem Güncel Sabah namazına giderken silahlı saldırıya uğrayan imam öldü

        Sabah namazına giderken silahlı saldırıya uğrayan imam öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazını kıldırmak için geldiği caminin önünde komşusu tarafından tüfekle vurulan 40 yaşındaki imam Hasan İnci, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:03
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        Sabah namazına giderken öldürüldü
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        İskenderun'da 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için Denizciler Mahallesi'ndeki lojmandan çıkıp görevli olduğu Çamlık Camii'ne gitti.

        İnci'ye caminin kapısına geldiği sırada komşusu M.A.Ö. tüfekle ateş açtı.

        İmam İnci, kanlar içerisinde yere yığıldı. Cami cemaati, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İnci, kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan M.A.Ö.'yü kısa sürede yakaladı.

        4 ÇOCUĞU VARDI

        Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

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        #İMAM
        #Hatay İskenderun
        #silahlı saldırı
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