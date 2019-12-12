Rüyada acı görmek, acı çekmek anlamları

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Rüyada acı görmek ne kadar olumsuz bir durum olsa da anlamı hayırlı olabilir. Gördüğünüz acının türüne göre farklı anlamlar olabilmekte. Mesela bir şeyler yerken mi acı hissettiniz ya da vücudunuzda bir ağrı yüzünden mi acı çektiniz? Gördüğünüz rüyanın anlamına bakalım...
Vücudunda Ağrı ya da Acı Olduğunu Görmek:
Bunun anlamı güzeldir. Yeni bir işe gireceğinize işarettir. Eğer o acının iyileşmesi için bir ilaç aldığınızı gördüyseniz zengin bir kişiden yardım göreceğinize işarettir.
Diş ağrısı görmek: Sevindirici bir haberin müjdecisi
Kulak ağrısı görmek: Önemli bir işin hallolacağına delalet
Acıyan yerde çıban görmek: Güzel bir kısmete işaret
Yarayı ameliyat yaptırmak: Zengin olmaya delalet
Rüyada Acı Bir şey Tatmak:
Bunun anlamı tatlı söze işaret. Eğer o acı olan şey başkasına veriliyorsa (ikram ediliyorsa) bu kişi, kendisine acı ikram eden kişiden yarar görecektir. Önce tatlı gibi gelen sonra acı hissi veren şey görmek pek hayra yorulmaz. Bir işte veya arkadaşlıkta aldatılmaya işarettir. Yabancı birisinden acı bir şey tatmak ise yeni bir dostluğun işaretidir. Eğer acı olan şeyi yedikten sonra ağızdan çıkartırsanız bu rüya yine hayra yorulmaz.
Acıyı Çeken Sizseniz:
Gereksiz yere canınızı sıkacağınız bir durum olacağına acıyı çeken başkasıysa yanlış davranışınızın veya hatanızın olduğunu göstermektedir.
Acı akıllara her zaman kötü ve olumsuzluğu getirir. Rüyada ise hayallerimizdeki şeylerin; mutluluk, sağlık, para... Bu ve benzeri şeylere kavuşmadan önce engellerin olacağına ve bunların gelip geçici olduğunu anlamamıza yardımcı olur.
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