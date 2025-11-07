Habertürk
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi' setinden renkli kareler

        'Rüya Gibi' setinden renkli kareler

        SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Rüya Gibi'den keyifli kamera arkasından bazı fotoğraflar paylaşıldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:35
        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı sezonun merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi'den keyifli kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı.

        Çekimleri tüm hızıyla süren 'Rüya Gibi'de 'Kuaför Aydan' karakterine hayat veren Seda Bakan’ın, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut, Yağmur Özbasmacı ve Celil Nalçakan ile sahne arkasında verdiği pozlarda ekibin çekimler sırasında bir hayli keyifli olduğu görüldü.

        Sezonun büyük merakla beklenen yapımının başrol oyuncuları, objektiflere yansıyan enerjileri ve samimi halleriyle dikkat çekerken dizinin ekran başarısına dair şimdiden güçlü sinyaller veriyor.

        Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

        Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in yazdığı, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yaptığı 'Rüya Gibi'nin oyuncu kadrosunda ayrıca; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan ve Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

        'Rüya Gibi', çok yakında SHOW TV’de...

        #rüya gibi

