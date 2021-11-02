Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri 'Memleketimden İnsan Manzaraları'nı sahneye kurgulayan Rutkay Aziz aynı zamanda oyunun yönetmenliğini de yapıyor.1939’da Haydarpaşa basamaklarında başlayan; işsizlik, açlık ve savaş gibi hem ülke hem dünya sorunlarını tartışarak yarınlara umutla bakan hikaye Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye hazırlandı. 2 perdelik bu destansı müzikli oyun, 12 Kasım 2021 Cuma saat 20:30’da CKM’de prömiyerini yapacak.

Oyunda Rutkay Aziz'in yanı sıra Taner Barlas, Levend Yılmaz, Levent Ülgen, Özcan Alpar, Ebru Saçar, Ekin Aksu, Lütfi Can Bulut, Enes Sarı, Hale Algabri ve Öykü Eraslan rol alıyor. Oyunun Müzikleri Cahit Berkay'a, dekor tasarımı Barış Dinçel'e, yönetmen yardımcılığı Andaç Sayın'a, efektleri Hakan Özipek'e, ışığı Mahmut Özdemir'e ait.

Oyun Kasım ayı içerisinde 13 Kasım Cumartesi saat 20:30’da CKM’de;15 Kasım Pazartesi Trump Sahne’de sahnelenecek.