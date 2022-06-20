Rusya, Yunanistan'a doğalgaz akışını bir süreliğine durduruyor

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın doğalgaz şirketi DEPA kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rus enerji şirketi Gazprom'un yapacağı kesintinin sebebi Türk Akımı doğal gaz boru hattının yıllık olağan bakım çalışmaları olarak gösterildi.

27 Haziran'a kadar devam edecek kesintinin Yunanistan'da doğal gaz sıkıntısına yol açmayacağı, eksiğin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kaynakları ile telafi edilmesi öngörülüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten alınmıştır.