Rusya-Ukrayna savaşı: Rus askerleri Mariupol'de 'Azovstal Fabrikası'nın içinden hareket ediyor olabilir'

Rusya-Ukrayna savaşının son durumunu değerlendiren Amerika merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü, (ISW) Rus birliklerin Mariupol'da günlerdir çatışmaların merkezinde olan Azovstal Demir Çelik Fabrikası'nın tesisine giriş yaptığını ve artık içinden hareket ediyor olabileceğini duyurdu.

Son haftalarda Rus ordusu, Avrupa'nın en büyük metal fabrikalarından biri olan Azovstal'ın haricinde Mariupol'un tamamını ele geçirdiklerini söylemişti.

Rus ordusunun kuşatması ve ağır silahlı çatışmaların ortasında bulunan yüzlerce sivil ise liman kentinden tahliye edilmeye başlandı.

Ancak son günlerde ağır bombardıman altında olan fabrika tesisinde hâlâ neredeyse 200 sivilin sığındığı tahmin ediliyor.

Azovstal tesisinden şimdiye kadar yaklaşık 100 kişi başarılı şekilde tahliye edildi.

Ukrayna yetkilileri, Rus birliklerin artık fabrikaya karşı tam kapsamlı bir saldırıya geçtiğini ve tesisin içine giriş yaptığını bildiriyor.

"Ağır ve kanlı çatışmalar"

Ukrayna ordusu yetkilileri, Azovstal tesisinin içinde "ağır ve kanlı çatışmalar" yaşandığını aktarıyor.

Telegram üzerinden paylaşılan bir video mesajında konuşan Komutan Denis Prokopenko, askerlerini "olağanüstü çabaları" için kutladı, fabrikadaki durumun "inanılmaz zor" olduğunu aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, fabrikadan henüz ayrılamayan sivillerin tahliyesi için Birleşmiş Milletler'den (BM) destek istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün gece telefon görüşmesi yapan Zelenskiy, bu hafta fabrika tesisinde yapılan tahliye çalışmaları için teşekkür etti, ancak "Azovstal'dan tüm yaralıların çıkışı için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Zelenskiy, "Bölgeden henüz ayrılamayanların hayatı tehlikede" dedi.

Azovstal'dan tahliye edilen siviller

"Savaşın kalbi"

Mariupol, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna direnişinin sembolü haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda ise bu direnişin son noktası Azovstal Fabrikası oldu.

BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı Danışmanı Yuriy Sak, fabrikanın ülkenin siyasi ve askeri üstünlüğü için "en önemli öncelik" olduğunu söyledi, tesisin korunması ve sivillerin tahliyesi için çalışmaların devam ettiği paylaştı.

Mariupol'un "savaşın kalbi" haline geldiğini söyleyen Sak, insani koridorların kurulması ve sivil ve yaralı askerlerin tahliye edilmesi için bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü söyledi.

Sak, "Bu konuda şimdilik iyimseriz, ancak daha önce kötü deneyimlerimiz oldu ve Rusya'nın sözünü tutmadığına şahit olduk" diyor.

BM, Çarşamba günü Mariupol'dan ve Ukrayna'nın güneyindeki bazı bölgelerden 300'den fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

Yetkililer, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde "tam kontrol" sağlamak için ilerlemeye devam ettiğini belirtiyor.

Ancak BM'nin açıklamasına göre Rusya, cephe noktaları olan Lyman, Severdonetsk ve Popasnyansk'a henüz giriş yapmayı başaramadı.

ISW da Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda ilerlemeye çalışan Rus askerlerini engellemekte başarılı olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Telegram üzerinden paylaştığı bir mesajda ise askerlerinin Çarşamba gecesi birçok noktaya bombardıman yaptığını, 600 Ukraynalının ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililerden de fabrikaya yönelik saldırı haberleri gelirken Kremlin ise iddiaları yalanlıyor.

New York Times: Ukrayna, ABD'nin paylaştığı istihbarat sayesinde Rus generalleri hedef alıyor

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna ordusuna doğrudan istihbarat sağlayarak Rus generalleri hedef almalarına ve öldürmelerine yardımcı olduğunu yazdı.

Amerikalı üst düzey yetkililerden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde New York Times, Ukrayna'nın bugüne kadar 12 Rus generali ve çok sayıda askeri strateji danışmanını öldürdüğünü hatırlattı. Bunun, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın cephede savaşan üst düzey askerleriyle anlık olarak paylaştığı istihbarat bilgilerinin sonucunda yapılabildiğini belirtti. Ancak gazeteye konuşan yetkililer, bu generallerden tam olarak kaçının ABD'nin paylaştığı istihbarat sayesinde hedef alınarak öldürüldüğü bilgisini paylaşmadı.

Habere göre ABD, Ukrayna'yla, Rusya'nın cephede sürekli değiştirdiğini üslerinin yerlerini de anlık olarak paylaşıyor. Bu da Ukrayna'nın, Rus ordusunun mekanik altyapısını ve generalleri hedef almayı mümkün hale getiriyor.

ABD'nin Rus generalleri hedef alacak şekilde istihbarat paylaştığı haberlerine Moskova'dan tepki geldi.

Haberin yayımlanmasından birkaç saat sonra basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin Ukrayna ordusuna sürekli istihbarat desteği verdiğinin farkında olduklarını; bunun Rusya'yı "hedeflerine ulaşmaktan vazgeçirmeyeceğini" söyledi.