Rusya son 24 saate Ukrayna sınırındaki yığınaklarını artırdı

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Günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, Ukrayna sınırındaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Kirby, "Rusya'nın yığınağına ilişkin, Ruslar son 24 saatte, ülkelerinin batısına ve Belarus'a önemli ölçüde muharip güç yığmaya devam etti. Günü birlik artışlara girmeden, oradaki kabiliyetlerine dramatik seviyede değilse de belirli ölçüde eklemeler yaptığını görmeye devam ediyoruz." dedi.

UKRAYNA'YA VERİLEN SİLAHLAR KONUSUNDA AYRINTI VERMEDİ

Ukrayna'ya savunma desteği vermeye devam ettiklerini anlatan Kirby, ülkeye Ukrayna'ya neden hava savunma sistemi vermediklerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Çok olmadı, yakın zamanda bir hava ve füzen savunma değerlendirme ekibimiz oradaydı. Bu kabiliyetlerle ilgili kaygılar konusunda Ukrayna ile kapsamlı görüşmeler yaptılar. Bu devam eden bir süreçtir. Zaten onlara henüz 3 parti destek gönderdik. Devamı da gelecek. Bu sürecin önüne geçmek istemiyorum. Ukrayna'ya verilen silahların detayın çok girmeyeceğim. Onlarla ihtiyaçları konusunda sürekli bir iletişim halindeyiz. Bahsi geçen silahlar konusunda da bu görüşmeler devam edecek diye düşünüyorum. Buradan herhangi bir silahın verilmesi veya o silahla ilgili teslim takvimi konusunda söz vermiyorum."

Teyakkuza geçirilen 8 bin 500 asker ile ilgili bazı bilgiler de veren Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'ündü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti.