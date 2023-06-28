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Rusya'dan Ukrayna'nın Kramatorsk kentine füze saldırısı: 2 ölü, 22 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine füze saldırısı düzenledi. Füzelerin kentteki kalabalık bir restoran alanına isabet etmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Giriş: 28.06.2023 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 2 ölü, 22 yaralı
İHA

Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yetkililer, füzelerin kentteki kalabalık bir restoran alanına isabet ettiğini açıkladı. İHA'nın haberine göre; saldırıda bazı binalar yıkılırken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavel Kirilenko yaptığı açıklamada, "Yarım saat önce Kramatorsk kentine iki füze isabet etti. Şu anda şehirde yaralı ve ölü sayısını belirlemek için çalışıyoruz. Burası şehir merkezi. Bunlar sivillerle dolu halka açık restoranlardı” dedi.

Kramatorsk Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bir restoranı vurdular, arama kurtarma operasyonları şu anda sürüyor" dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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