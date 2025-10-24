Rusya: ABD'de Rusya karşıtı yasa tasarısının hazırlanması, ikili diyaloğu baltalama girişimidir

Zaharova, Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle kavuşturulması süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kiev yönetimi ile Batılı ülkelerin, çocuk konusunda Rusya'ya karşı karalama kampanyası sürdürdüğünü belirten Zaharova, bunun için çeşitli platformlar oluşturulduğuna dikkati çekti.

Zaharova, ABD Kongresinin üst kanadında Rusya'ya karşı yasa tasarılarının hazırlandığı ve bunların arasında "Ukraynalı çocukların kaçırılması nedeniyle Rusya'nın teröre destek veren ülke olarak tanınması" gibi bir tasarı bulunduğu yönünde basında haberlerin yer aldığını kaydetti.

Sözcü Zaharova, "Bu yasa tasarısını, çocukların aileleriyle kavuşması konusu dahil Rusya ile ABD arasında başlatılan diyaloğu baltalama girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya'ya karşı hazırlanan yasa tasarıları ve alınan kararların gerçekle ve çocukların çıkarlarının gözetilmesiyle alakası yok." ifadelerini kullandı.

Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle kavuşturulması sürecinin devam ettiğini belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 98 aileden 122 çocuk Ukrayna ve diğer ülkelerde yaşayan ebeveynleriyle kavuşturuldu. 21 aileden 29 çocuk, Ukrayna'dan Rusya'ya getirildi. Katar ve Vatikan bu süreçte arabuluculuk yapıyor. Bu sürece geçenlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump da katıldı. Rus ve Amerikan tarafının etkileşimi sayesinde 11 Ekim'de 7 Ukraynalı ve 1 Rus çocuk aileleriyle kavuşturuldu."