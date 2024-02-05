Rus kozmonot rekor kırdı: Uzayda 878 gün kaldı!

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Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un Pazar günü bildirdiğine göre, Rus kozmonot Oleg Kononenko, uzayda en fazla süre geçiren kişi olarak dünya rekorunu kırdı.

59 yaşındaki Oleg Kononenko, uzayda 878 gün 12 saatten fazla zaman geçirerek, 2015'te 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniye kalan Rus Gennady Padalka'yı geride bıraktı.

Kononenko, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 2008 yılına kadar uzanan beş yolculuk yaptı. Roscosmos, Kononenko'nun uzayda kalacağı 1000 güne kadar kalmasının beklendiğini bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kononenko, "Uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum. Tüm başarılarımdan gurur duyuyorum ama bundan daha fazla gurur duyuyorum. İnsanın uzayda toplam kalış süresi rekoru hala bir Rus kozmonotun elinde" dedi. REKLAM *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.