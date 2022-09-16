Rönesans Devrinin En Önemli Sanatçıları ve Eserleri

İnsan formu üzerine ustalaşan ve resimlerin perspektifi kullanan Masaccio; Rönesans sanatının kurucularından kabul edilmektedir. Floransa’nın Santa Maria del Carmine Kilisesi’nde bulunan freskler, Masaccio’nun en kapsamlı eseri olarak kabul edilmektedir.

Rönesans resminin öncüsü olarak kabul edilen Giotto; ele aldığı dinsel konuların yanında resimlerinde toplumsal gerçeklikleri de ele almıştır. İnsan duygularını betimleyen ilk sanatçı olarak da bilinen Giotto’nun en önemli eseri ise Wedding At Cana olarak kabul edilmektedir.

İnsan ve doğa gözlemine dayanan, mekân kullanımının önem kazandığı ve perspektif sayesinde insanı gerçeğe daha uygun göstermeyi ilke edinmiş olan Rönesans resim sanatı; birçok büyük ressamın verdiği eserlerle örneklerini sunmuştur. Rönesans dönemi ressamları arasında öne çıkan isimler ve eserleri ise şu şekildedir:

Orta Çağ sanat anlayışının aksine birer zanaatçı değil de sanatçı olarak değerlendirilen, sanatın her alanında kuramsal çabalara da hız veren Rönesans dönemi en önemli sanatçıları kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

Andrea Mantegna

Eserlerinde Antik Yunan ve Roma esintileri barındıran Mantegna; insan formlarını oldukça keskin bir hatla biçimlendirmiştir. Ayrıca tuval üzerine resim yapan ilk ressamlardan da biri olan Mantegna’nın öne çıkan eserleri ise Kâhin Kralların Secdesi, Ağıt ve Ölü İsa’dır.

Giovanni Bellini

Dinsel resimler, portreler ve mitolojik sahneleri resmeden Bellini; henüz yağlı boya tekniği yaygın değilken resimlerinde ışık yaratmak için yağlı boya kullanmıştır. 1479 yılında İstanbul’a gelen Bellini; Fatih Sultan Mehmed’in bir portresini yapmış ve yaklaşık 15 ay boyunca İstanbul’da bulunmuştur.

Leonardo Da Vinci

Rönesans’ın en büyük ustalarından biridir. Ressamlığının yanı sıra önemli de bir mühendis olan Da Vinci; dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehalarından biri olarak kabul edilmektedir. Leonardo Da Vinci’nin en bilinen eserleri ise Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve Vitruvius Adamı’dır.

Michelangelo Buonarroti

Rönesans’ın öne çıkan sanatçılarından olan Michelangelo; ressamlığının yanında heykeltıraşlığı ve mimarlığı ile de öne çıkmaktadır. Sanatçının en önemli iki eseri ise Manchester’li Madonna ve Adem’in Yaratılışı adlı tablolarıdır.

Rönesans Dönemi Heykel Sanatçıları

Rönesans dönemi heykelleri insan anatomileri ve hareketleri detaylı bir şekilde incelenerek meydana getirilmiş eserlerdir. Perspektifin de kullanılmasıyla kalabalık figürlerin kullanıldığı heykel sanatında, aynı zamanda melekler, azizler ve mitolojik öğeler de konu edilmiştir. Öne çıkan Rönesans dönemi heykel sanatçıları ise şu şekildedir:

Lorenzo Ghiberti

Cennetin Kapıları ve Aziz Stehanus; Ghiberti’nin en önemli iki eseri olarak kabul edilmektedir.

Donatello

Rönesans’ın en büyük heykeltıraşı olarak kabul edilen Donatello; Davud Heykeli ve Şarkıcılar Kürsüsü gibi iki önemli esere imza atmıştır.

Michelangelo Buonarroti

Heykellerinde insanı mükemmele yakın bir şekilde betimleyen Micheangelo; anatomideki bilgisini eserlere yansıtmayı başarabilmiştir. Davut Heykeli ve Musa’nın Hükmü en önemli iki eseri olarak dikkat çekmektedir.

Rönesans Dönemi Filozofları

Orta Çağ ile Yeni Çağ felsefesi arasında bir köprü görevi gören Rönesans felsefesi; dini otoritenin de zayıflamasıyla birlikte daha bağımsız bir yapıya kavuşmuştur. Erasmus, Francis Bacon, Niccolo Machiavelli ve Thomas More Rönesans dönemi filozofları arasında öne çıkmaktadır.