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Romee Strijd karlar içinde 'Evet' dedi!

Romee Strijd: 'Evet' dedim!

2020'de "Mint" adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Romee Strijd, sevgilisi Laurens van Leeuwen'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi. İsviçre'de karlar içine Leeuwen'in sürpriziyle karşılayan ünlü model, mutluluğunu Instagram'dan paylaştı

26.01.2022 - 08:25 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü model Romee Strijd (26) ile 12 yıldır beraber olduğu sevgilisi Laurens van Leeuwen, evleniyor. Önceki gün 12. yıl dönümlerini kutlamak için soluğu helikopterle İsviçre'de alan çiftten Strijd, büyük bir sürprizle karşılaştı.

  • Sevgilisinden evlilik teklifi alan ünlü model, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çıktıkları kayak tatilinde Laurens van Leeuwen'e "Evet!" yanıtını veren Romee Strijd, nişanlandıklarını da duyurdu.

  • "EVET' DEDİM!"

    2020 yılında "Mint" adını verdiği kızını dünyaya getiren ünlü isim, bu fotoğrafı, "Evet' dedim!" notuyla 7,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

  • Strijd, iri taşlı yüzüğünü de sergilemeyi ihmal etmedi. Romee Strijd'in gönderileri takipçilerinden 900 binden fazla beğeni aldı.

  • HAMİLELİK SÜRECİNİ BELGESELE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜ

    Öte yandan Romee Strijd, hamilelik sürecini fotoğraflardan oluşan bir mini belgesel haline getirmişti.

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