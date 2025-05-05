Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu Simion önde tamamladı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

AA'nın haberine göre; 11 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanımı yerel saatle 21.00'de sona ererken, seçime katılım oranı yüzde 53 olarak açıklandı.

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Oyların yüzde 83'ünün sayıldığı henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, yüzde 40 oy alan aşırı sağcı Simion birinci sırada; yüzde 21'de kalan iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu ise ikinci sırada yer alıyor.

Bağımsız adaylardan Nicuşor Dan yüzde 18 oyla üçüncü sıraya yerleşirken, Victor Ponta ise yüzde 14 oy oranıyla dördüncü sırada bulunuyor.

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İKİNCİ TUR 18 MAYIS'TA

Hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle 18 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci turda Simion ve Antonescu yarışacak.

SİMİON VE ANTONESCU İKİNCİ TURDA YARIŞACAK

Aşırı sağcı AUR'un kurucu lideri Simion, “Rusya yanlısı” olduğuna ilişkin iddiaları reddetmekle birlikte Ukrayna’ya askeri yardımların durdurulmasını destekliyor.

Seçim kampanyasını Kasım 2024’te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda birinci çıkan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu ile birlikte yürüten Simion seçilmesi halinde Georgescu’yu üst düzey bir göreve getirmeyi planlıyor.

Ulusal Liberal Parti (PNL) bünyesinde uzun yıllar aktif rol oynayan iktidar koalisyonunun adayı Antonescu ise 2012-2014'te Senato Başkanlığı ve 2012'de kısa bir süre Cumhurbaşkanı Vekilliği görevlerini üstlendi. AB ve NATO yanlısı bir duruşa sahip olan Antonescu, seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında da ikinci tura kalması muhtemel adaylar arasında görülüyordu. İLK TUR İPTAL EDİLMİŞTİ Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti. İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti. Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.