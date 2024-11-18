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        Haberler Gündem Güncel Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, ölmeden 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. 25 Eylül'de babası tarafından kaldığı yurda bırakılırken çekilen görüntülerde Rojin'in babası ile leblebi yediği ve sohbet ettiği anlar yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:12
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        Rojin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır'dan gittiği Van'da 25 Eylül'de yurda yerleşti.

        27 Eylül'de yurttan çıkan Kabaiş, geri dönmedi. Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

        28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

        KAYBOLDUKTAN 18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, YYÜ sahilinden kara yoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        "ÖLÜM NEDENİ SUDA BOĞULMA"

        Kabaiş'ten alınan 100'e yakın numune otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemenin sonucu da Van Adli Tıp Kurumu’na iletildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

        BABASI YURDA BIRAKIRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Rojin’in babası tarafından 25 Eylül’de yurda bırakılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baba-kız beraber yürürken aynı zamanda çevrenin görüntüleri çekerek sohbet ediyor. Beraber nohut yiyen baba kızın Kürtçe yaptıkları sohbette, Nizamettin Kabaiş bol bol video çekilmesini istiyor, Rojin’e oturmasını ve fotoğrafını çekeceğini söylüyor. Rojin ise bulundukları yerin uygun olmadığını, diğer tarafın manzarasının daha güzel olduğunu, Van Gölü’nün gözüktüğünü ifade ediyor.

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        #rojin kabaiş
        #van
        #kayıp kız
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