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        Haberler Spor Futbol İspanya Robert Lewandowski: Barcelona doğru kulüp - Futbol Haberleri

        Robert Lewandowski: Barcelona doğru kulüp

        Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 20:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:28
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        "Barcelona doğru kulüp"
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        Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "BARCELONA DOĞRU KULÜP"

        Lewandowski, "Büyük kulüplerde oynadım ama Barcelona'da farklı bir şey var. Kulübün etrafındaki duygu, onu benzersiz kılıyor. İlk günden itibaren doğru yerde olduğumu hissettim." dedi.

        "DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

        Açıklamalarına devam eden Lewandowski, "Performansım hakkındaki görüşler veya haberleri umursamıyorum. Önemli olan ortaya koyduğum performans ve takım için yaptıklarım. Sezonun bitmesine üç ay kaldı ve mümkün olduğu kadar çok gol atmak istiyorum." diye konuştu.

        Barcelona'da bu sezon 40 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 35 gol attı ve 3 asist yaptı.

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