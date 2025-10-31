Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı

Ünlü ABD'li oyuncu Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu Leandro Anthony De Niro Rodriguez, 2023'te hayatını kaybetmişti. Gencin ölüm nedeni olarak kazara aşırı dozda uyuşturucu aldığı açıklanmıştı. Olaydan iki yıl sonra Rodriguez'in ölümüyle ilgili yeni tutuklamalar yapıldı. 5 şüphelinin, ölümle sonuçlanan kontrollü madde dağıtımı komplosuyla suçlandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, New York City ve Long Island'ın bazı bölgelerinde uyuşturucu tanıtımı ve satışı yapmak için sosyal medyayı kullandıkları, gençlere fentanil katılmış binlerce sahte sakinleştirici ilaç dağıttıkları iddia edildi. Altıncı şüpheli olan Sofia H. Marks'ın, Robert De Niro'nun torununun ölümünden haftalar sonra uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandığı aktarıldı.

Leandro Anthony De Niro Rodriguez, 7 çocuk babası Robert De Niro'nun ilk eşinden olan ve şu anda 56 yaşında olan en büyük kızı Drena'nın tek çocuğuydu. Oyunculuk yapan Drena De Niro'nun oğlu Leandro De Niro Rodriguez de oyunculuk yapıyordu. Ailenin genç üyesinin iki yıl önceki ölümünün ardından Oscar'lı oyuncu Robert De Niro; "Sevgili torunum Leo'nun gidişiyle kahroldum" demişti.

Robert De Niro'nun kızı Drena, oğlunun ölüm nedeniyle ilgili sosyal medyada açıklama yaparak; "Biri ona fentanil satmış. Hâlâ bu şeyleri satan ve satın alanlara söylüyorum, oğlum artık bizimle değil" ifadesini kullanmıştı. Morfinden daha güçlü olduğu bilinen fentanil, ilk olarak laboratuvar ortamında üretilip tıp dünyasında etkili bir ilaç olarak kullanıldı. Anestezi sırasında ve ağrı tedavisinde ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin, yüksek bağımlılık riski taşıdığı biliniyor.