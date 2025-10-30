Rize’de 4 katlı apartmanda yangın

Bağdatlı Mahallesi Narlı Sokak’taki Din Görevlileri Sitesi A Blok'ta öğleden sonra, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Binanın doğu cephesinde çıkan yangında daire sahipleri evcil hayvanlarıyla birlikte evlerini tahliye etti. Kısa sürede tüm apartman boşaltılırken, ihbar üzerine adrese polis, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri ile sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA