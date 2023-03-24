Restoranda çıkan yangın eve sıçradı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangın, bitişikteki boş binaya da sıçradı. Restoran ile ev küle dönerken alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
DHA'nın haberine göre yangın dün akşam saatlerinde ilçenin Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde Ramazan Yetimoğlu'na ait 2 katlı ahşap restoranda çıktı.
Alevler kısa sürede ahşap restoranı kaplayarak, bitişikteki boş halde bulunan ahşap eve de sıçradı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülürken, ahşap restoran ile ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.