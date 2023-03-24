Restoranda çıkan yangın eve sıçradı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangın, bitişikteki boş binaya da sıçradı. Restoran ile ev küle dönerken alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülürken, ahşap restoran ile ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.