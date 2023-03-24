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Rize'de restoranda çıkan yangın eve sıçradı

Rize Kalkandere'de 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangın büyüyerek yandaki ahşap eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken restoran ve ev küle döndü

Giriş: 24.03.2023 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de restoranda çıkan yangın eve sıçradı
Restoranda çıkan yangın eve sıçradı
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DHA

Rize'nin Kalkandere ilçesinde 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangın, bitişikteki boş binaya da sıçradı. Restoran ile ev küle dönerken alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

DHA'nın haberine göre yangın dün akşam saatlerinde ilçenin Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde Ramazan Yetimoğlu'na ait 2 katlı ahşap restoranda çıktı.

Alevler kısa sürede ahşap restoranı kaplayarak, bitişikteki boş halde bulunan ahşap eve de sıçradı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülürken, ahşap restoran ile ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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